Jain junta-se ao cartaz do NOS Alive’18

Publicado em 31 Janeiro 2018 por RUA FM

Jain invade o Palco Sagres do NOS Alive’18 com o seu sotaque francês e com o álbum de estreia “Zanaka” dia 12 de julho, juntando-se aos nomes já anunciados Khalid, Sampha, Friendly Fires e Wolf Alice.

Galardoada com os singles “Makeba” e “Herself” nos prémios Victoires de la Musique e European Border Breaker Awards, a cantora francesa já conta com milhares de cópias vendidas do seu álbum que transborda ritmos africanos com mistura eletrónica, reggae e hip-hop. Jain foi ainda nomeada para um Grammy na categoria “Best Music Video”.

​Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.