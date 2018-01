Jack White traz novo álbum ao NOS Alive

Publicado em 18 Janeiro 2018 por RUA FM

O músico norte-americano Jack White apresenta dia 14 de julho no Palco NOS o terceiro disco a solo, “Boarding House Reach”, que irá ser lançado dia 23 de março de 2018. “Connected By Love” e “Respect Commander” são os dois temas que estreiam o próximo trabalho, que já conquistou vários elogios da crítica graças aos diferentes estilos que aborda, entre eles rock’n'roll, electro, hard funk, proto punk, hip hop, gospel blues e até mesmo country.

Jack White é hoje um dos guitarristas mais admirados pela indústria, galardoado com mais de 10 Grammy Awards e considerado o 17.º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone. O músico é parte integrante e fundador de projetos gigantes como The White Stripes, The Raconteurs e The Dead Weather e líder de uma carreira a solo de sucesso, que já garantiu aos fãs álbuns de renome como “Blunderbuss” e “Lazaretto”.

Depois da incrível edição de 2017, que esgotou a três meses da abertura de portas, o NOS Alive volta a fazer história e a esgotar os passes de três dias e os bilhetes diários para dia 14 de julho a sete meses do evento, feito único na história dos festivais em Portugal. Para os fãs que não querem ficar de fora, foi colocado à venda um passe de dois dias (12 & 13 de julho), que pode ser adquirido nos pontos de venda oficiais, assim como através do Fã Pack FNAC, à venda em FNAC e fnac.pt.

​O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: At The Drive In, Beatriz Pessoa, Bernardo, Chvrches, Eels, Franz Ferdinand, Friendly Fires, Future Islands, Jack White, Khalid, Mallu Magalhães, Marmozets, Minta & The Brook Trout, Pearl Jam, Perfume Genius, Portugal.The Man, Queens Of The Stone Age, Rag’n'Bone Man, Real Estate, Snow Patrol, Surma, The Kooks, The National, Two Door Cinema Club, Wolf Alice e Yo La Tengo.