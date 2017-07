Jack Johnson regressa em setembro aos álbuns com “All the Light Above It Too”

Publicado em 18 Julho 2017 por RUA

Quatro anos depois de “From Here To Now To You” (2013), Jack Johnson anuncia o seu regresso com um novo álbum de estúdio, intitulado “All the Light Above It Too”, que será editado a 8 de setembro.

Este que será o seu sétimo álbum de originais já está disponível em regime de pré-venda, sendo que quem fizer já a sua reserva recebe imediatamente e de forma gratuita o primeiro single de “All The Light Above It Too”, “My Mind Is For Sale”.

Simultaneamente, acaba também de ser lançado o lyric video deste “My Mind Is For Sale”.

O regresso de Jack Johnson à música em quatro anos é um dos mais aguardados da rentrée, sendo o músico sem dúvida um dos mais acarinhados cantautores folk rock das últimas duas décadas, contando com uma base de mais de 6 milhões de seguidores no Facebook.