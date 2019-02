IX Feira do Chocolate do Mercado de Loulé alargada ao espaço exterior

Publicado em 30 Janeiro 2019 por RUA

De 9 a 17 de fevereiro, o Mercado Municipal de Loulé recebe a IX Feira do Chocolate, iniciativa que este ano irá transpor as portas deste espaço e sair para a rua.

Assim, a forte adesão que o certame mais guloso do Algarve tem tido ao longo dos anos, não só por parte do público em geral mas também dos expositores, levou a que a organização optasse por alargar a área do recinto à Rua Pedro de Freitas.

Ao todo serão mais de duas dezenas de expositores vindos de vários pontos do país, com produtos elaborados com chocolate. Bombons, bolos, crepes, ginjinha, bombocas, waffles, fondue e muito mais, tudo feito com muita imaginação e criatividade por quem trabalha esta iguaria de forma exímia.

Por outro lado, o certame pretende dar a conhecer as diferentes variedades do chocolate, as propriedades nutritivas, a sua versatilidade culinária, o uso deste produto na beleza e inclusivamente a sua potencialidade turística. Por outro lado, é uma forma de promover produtos locais, regionais e nacionais.

O Conservatório de Música de Loulé Francisco Rosado associa-se à Feira para animar o público com a atuação dos alunos daquela que é a única escola pública dedicada ao ensino da música a Sul do Tejo

O certame tem entrada livre. Nesta edição o horário é alargado, e a Feira irá funcionar de segunda-feira a sábado, das 9h00 às 20h00, e ao domingo, das 14h00 às 20h00.