ISE recebe aula aberta sobre construção eficiente

Publicado em 02 Fevereiro 2017 por RUA

No próximo dia 13 de fevereiro, o ISE – Instituto Superior de Engenharia, da Universidade do Algarve (Campus da Penha) recebe uma aula aberta, cujo tema central é a construção eficiente (reabilitação e paredes verdes). Aqui ficam o programa completo e o link para a inscrição, gratuita mas obrigatória, no evento.

PROGRAMA

18h00 sessão de abertura

Prof.ª Fátima Farinha | instituto superior de engenharia

Arquiteta Aline Delgado | portal da construção sustentável

18h15 Projeto E-Resplan | ferramenta educacional ao planeamento energético integrado; Fátima Farinha

SOLUÇÕES EFICIENTES para a construção

• 18h30 WICANDERS | pavimentos naturais

• 18h45 CIN | tintas e vernizes naturais

• 19h00 Roca | soluções de banho mais sustentáveis

• 19h10 Modulogreen | paredes verdes

• 19h30 Cobert | Soluções de cobertura

19h45 Projeto de investigação | desenvolvimento de competências no domínio do planeamento energético em países do Mediterrâneo. O caso do Projeto ENEPLAN; Marisa Madeira

20h00 Debate e encerramento

INSCRIÇÃO aqui.