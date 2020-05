Iron Maiden adiam concerto no Estádio Nacional para 21 de Junho de 2021

Publicado em 07 Maio 2020 por RUA FM

De acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus, o concerto dos IRON MAIDEN inserido na digressão Legacy of the Beast e agendado para 23 de julho de 2020, no Estádio Nacional, foi adiado para 21 de junho de 2021.

Os convidados especiais Within Temptation e a banda de suporte Airbourne estão confirmados nesta nova data. Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos.

A banda, a Prime Artists e todos os envolvidos apoiam as recomendações da Direção-Geral de Saúde na certeza de que a saúde e segurança de todos são as questões mais importantes.