Irina Egorova-Svechnikova leva Romanza Russa no IPDJ

Publicado em 22 Janeiro 2018 por RUA FM

No dia 26 de janeiro, pelas 21h30, no IPDJ, IP – Direção Regional do Algarve, em Faro, a cantora Irina Egorova-Svechnikova interpreta canções românticas -

Tradicionalmente a Romanza Russa é interpretada por um homem ou uma mulher acompanhada por violão ou piano. A “Romanza Russa” reflete a alma do povo russo, as suas experiências, os seus sentimentos – como no fado se reflete a alma portuguesa e geralmente, fala sobre o amor e separação, sobre a fidelidade e traição, sobre a terra, e a tristeza, saudade de sua terra natal. Cada canção é uma confissão de um artista, sua alma, seu sentimento, sua tristeza e seu amor.

Irina Egorova-Svechnikova, além de intérprete de Romanza Russa, é jornalista musical e especialista em cultura russa.

Num espaço aberto à criatividade, dando lugar a todas as formas de expressão, potenciando as parcerias, será apresentado ao público, no dia 26 de janeiro de 2018, pelas 21h30, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP, em Faro, um serão de Romanza Russa com a cantora Irina Egorova-Svechnikova, numa parceria da Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP, com a comunidade russa no Algarve através da Igreja Ortodoxa Russa – Patriarcado de Moscovo em Portugal – Associação Cultural-Religiosa “LusOrtodoxia”

Para mais informações: https://www.fadorusso.com/