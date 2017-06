IPDJ recebe tertúlia ‘Políticas Culturais e a União Europeia’

Publicado em 14 Junho 2017 por RUA

A Associação Olhos da Juventude, em parceria com a Direção Regional do Algarve do IPDJ, promove no dia 23 de junho, pelas 18h00, na esplanada do IPDJ, na Rua da PSP, em Faro, a Tertúlia “Políticas Culturais e a União Europeia” que contará com a presença de Dália Paulo, comissária do programa 365 Algarve.

As políticas culturais no contexto algarvio e a interligação das mesmas com a União Europeia é o mote dado pela Associação Olhos da Juventude em parceria com o IPDJ Algarve, com o intuito de debater a importância da cultura na região do Algarve e no contexto socioeconómico e europeu.

A tertúlia irá decorrer no formato world café, permitindo aos participantes interagirem com a oradora, numa base informal e dinâmica.

A tertúlia contará com um momento musical, promovido pela Associação de Guitarra do Algarve, com o jovem guitarrista Gabriel Tocha.