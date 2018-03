IPDJ recebe Oficina de Fotografia

Publicado em 28 Março 2018 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ acolhe a Oficina de Fotografia I – Máquina Fotográfica e Composição, ministrada pela fotógrafa Telma Veríssimo, uma parceria com a Bons Ofícios – Associação Cultural que conta com o apoio da Câmara Municipal de Faro.

Durante a Oficina de Fotografia I – Máquina Fotográfica e Composição, que decorrerá na Direção Regional do Algarve do IPDJ, na Rua da PSP, em Faro, nos dia 6, 13 e 20 de maio, das 14h00 às 19h00, os participantes ficarão a conhecer as funções da máquina fotográfica digital e aprender a tirar o melhor partido da mesma.

Para mais informações e/ou inscrições os interessados devem dirigir-se à Loja Ponto JA, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, na Rua da PSP, em Faro, ou contactar através do telefone 289 891820 ou ainda pelo endereço eletrónico faro@ipdj.pt