IPDJ recebe Jornadas Técnicas Associativas

A Direção Regional do Algarve do IPDJ vai promover em Faro, no dia 16 de dezembro, sábado, as Jornadas Técnicas Associativas, com o objetivo de esclarecer todos os dirigentes associativos das associações juvenis e dos clubes desportivos sobre os principais programas e iniciativas do IPDJ.

Pretendemos nesta atividade fornecer ferramentas e instrumentos de trabalho, para melhorar e aprofundar o relacionamento de forma a apoiar as possíveis candidaturas, projetos ou parcerias que o IPDJ possa estabelecer com o movimento associativo algarvio. Será igualmente um momento adequado para, em conjunto, avaliarmos a ação que desenvolvemos ao longo de 2017 e perspetivar os desafios e oportunidades para o próximo ano.

Os trabalhos decorrerão entre as 9h30 e as 13h00 e no final teremos um almoço-convívio.

Atendendo ao exposto, gostaria de contar com a presença de dirigentes e técnicos da sua organização nestas Jornadas Técnicas Associativas. Para participarem solicito que preencham o formulário de inscrição que está disponível neste endereço. O prazo para realização de inscrições termina no próximo dia 14 de dezembro.

Para mais informações contacte a Direção Regional do Algarve do IPDJ através do telefone 289 891 820 ou pelo email faro@ipdj.pt