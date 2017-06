IPDJ recebe “ELOS ” de Rebeca P. Martins

Publicado em 09 Junho 2017 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro, inaugura no dia 13 de junho, pelas 18h, na sua Galeria de Exposições, a exposição de fotografia “ELOS”, .

Mais do que fotografias de viagem, “Elos” é uma amostra de sucessivas tentativas de captura de sensações que decorrem do encontro com o desconhecido, bem como da transversalidade cultural do belo. A autora defende que, num mundo heterogéneo e da sobrevalorização do indivíduo, é através do contacto com o outro e do conhecimento que surge a verdadeira compreensão e aceitação, acreditando ser essa a chave para a fraternidade e o respeito que urgem nas relações entre as pessoas e os povos.

Açoriana de berço e com raízes beirãs, Rebeca Porto Martins mudou-se para o Algarve há dezanove anos e atualmente reside em Lisboa. Tem formação académica na área da Ciência Política e das Relações Internacionais e, apesar de jovem, já visitou vinte e um países de quatro continentes.

“Elos “contou com o apoio da Casa da Cultura de Loulé e da Câmara Municipal de Loulé.

A exposição estará patente ao público até ao próximo dia 4 de julho e poderá ser visitada de segunda a sexta, das 9h00 as 18h00, na Galeria de Exposições da Direção Regional do Algarve do IPDJ, I.P., na Rua da PSP, em Faro.