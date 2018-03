IPDJ recebe concerto de Tributo aos Pink Floyd

Publicado em 06 Março 2018 por RUA

No dia 9 de março, pelas 22h00, no IPDJ, IP – Direção Regional do Algarve, em Faro, será apresentado ao público o espetáculo dos alunos da Escola de Música da Fuseta “The Other Side Of The Wall”, numa parceria com a Associação Cultural Fusetense.

Este espetáculo é um tributo que os alunos da Escola de Música da Fuseta, sob a direção do músico algarvio Domingos Caetano, prestam à musica dos PINK FLOYD. The Other Side Of The Wall conta com nove músicos em palco, que com as suas guitarras, baixo, bateria, saxofone e voz nos presenteiam com uma abordagem ao universo da icónica banda rock britânica.

Com esta parceria a Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP pretende promover o associativismo, dando ênfase ao trabalho que os jovens constroem e dinamizam no âmbito das estruturas associativas, neste caso a Associação Cultural Fusetense. Assim, The Other Side Of The Wall será apresentado ao público no dia 9 de março de 2018, pelas 22h00, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP, na rua da PSP, em Faro.