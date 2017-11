IPDJ promove sessões de divulgação do Programa Empreende Já

Publicado em 24 Novembro 2017 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ, I.P. está a promover sessões de divulgação da 2ª edição do Programa «Empreende Já» em vários concelhos do Algarve.

As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 30 de novembro e destinam-se a jovens com idade compreendida entre os 18 e os 29 anos, que não estejam a trabalhar, a estudar nem a frequentar ações de formação (jovens NEET).

Este programa é uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude, que se destina a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas e de entidades da economia social, bem como a criação de postos de trabalho, por e para jovens.

O programa “Empreende Já” contempla duas ações.

A ação 1 pretende apoiar o desenvolvimento de projetos com vista à criação de empresas e de entidades da economia social e confere aos jovens que vierem a ser selecionados o pagamento mensal, durante seis meses, de uma bolsa no valor de 1,65 IAS, formação, até um máximo de 250 horas em temas transversais à ação empreendedora e apoio técnico personalizado (tutoria) com vista à estruturação e sustentabilidade do projeto de constituição de empresa ou de entidade de economia social, com a duração máxima de 30 horas.

A ação 2 pretende dar apoio à sustentabilidade de entidades e de postos de trabalho (criados ao abrigo do EJÁ, resultantes dos projetos desenvolvidos na ação 1 do programa) com um paio financeiro de 10.000€ por projeto que for selecionado.