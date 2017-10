IPDJ promove “Algharb.come” em Faro

Publicado em 25 Outubro 2017 por RUA

A Associação Juvenil BACKUP vai apresentar, no IPDJ em Faro, no dia 27 de outubro, a partir das 19h00, o projeto Algharb.come, numa sessão que contará com diversos momentos como Tertúlia.Come: “Juventude, Património, Turismo e Cultura” com a participação de Dália Paulo – comissária do programa 365 Algarve , Custódio Moreno – Diretor Regional do Algarve do IPD , Artur Gregório – Presidente da Direção da Associação InLoco e também com Ana Quinteliano e André Oliveira da Associação Juvenil Backup, haverá também um momento cultural pela Associação de Fado do Algarve, com os Al Mouraria e o ShowCooking “À Mesa com a Dieta Mediterrânica” dinamizado pela Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.

Algharb.Come inspira-se nas raízes do Baixo Guadiana e da Andaluzia através de três pilares fundamentais: a Cultura, presente no Fado e no Flamenco; o Património, através dos espaços que o acolhem, como são exemplo os mercados municipais, Restaurantes Típicos, Rotas Pedestres, Locais de Interesse Histórico do Baixo Guadiana e, para o evento final, o Revelim de Santo António, em Castro Marim; a Gastronomia típica da nossa região, sobretudo a Dieta Mediterrânica considerada, tal como o Fado e o Flamenco, Património Imaterial da Humanidade.

AlGharb.Come, cujo programa, financiado pelo 365Algarve, será apresentado pela Associação Juvenil Backup, no dia 27 de outubro no IPDJ, em Faro, foi idealizado para desvendar o que o Baixo Guadiana nos reserva, através das suas tradições e costumes, permitindo que os agentes turísticos tenham acesso a um programa diversificado e que vá de encontro ao que o turismo procura. No entanto, o principal objetivo é envolver toda a comunidade na coprodução deste projeto, para que se sintam responsáveis pela construção de um programa que possa oferecer ao turismo a essência do Algarve, presente, sobretudo, em zonas de baixa densidade populacional.

Para além do Apoio do 365Algarve, Algharb.Come, promovido pela Associação Juvenil Backup tem vários parceiros como a Câmara Municipal de Castro Marim, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, ODIANA, Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, DocaPesca, Associação de Fado do Algarve, Associação Cultural de Dança Espanhola, Banda Musical CastroMarinense, MILACESSOS – Cooperativa de Serviços e Solidariedade, Boutique Hotel Praia Verde, Associação IN-LOCO e também a Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude.