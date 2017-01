IPDJ procura voluntários para o Evento Taça da Liga – Final Four

Publicado em 16 Janeiro 2017 por RUA

A Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, numa parceria com a Liga de Portugal e a Playmakers, promove esta divulgação, para recrutamento de voluntários/as para as várias atividades a realizar no Algarve, durante a Taça da Liga – Final Four.

Serão necessários/as voluntários/as, para apoio a diversas atividades, nos dias 24, 25, 26, 28 e 29 de janeiro, no Estádio Algarve, na baixa de Faro, na Fan Zone de Loulé, Fan Zone Faro (jardim) e Fan Zone Mini Estádio Faro.

Os/as voluntários/as irão desenvolver tarefas de apoio às diversas atividades, nos vários espaços e podendo ser uma delas a participação nas coreografias realizadas antes de cada jogo.

Para te inscreveres como voluntário/a deverás aceder aqui e preencher o formulário.

A Liga de Portugal atribui aos/às voluntários/as: Certificado de Participação, seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil, Lanche box, água.

Para mais informações contacta a Direcção Regional do Algarve do IPDJ – 289 891 820 - Isabel Frade ou Rosário Correia.