IPDJ procura voluntários para “Navega(s) em Segurança?”

Publicado em 12 Janeiro 2017 por RUA

O IPDJ está à procura de voluntários para a ação de Voluntariado Jovem “Navega(s)em Segurança? “ que se realiza de 17 de janeiro a 14 de julho de 2017, na Loja Ponto JÁ da Direção Regional do Algarve do IPDJ, em Faro, sob gestão direta do Instituto Português do Desporto e Juventude.

A iniciativa “Navega(s)em Segurança? tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da utilização responsável e segura da Internet, através da realização de sessões informativas e de ações de sensibilização destinadas a crianças, jovens, pais/educadores e cidadãos em geral.

O perfil pretendido para os Jovens animadores voluntários é : ter entre 18 a 30 anos; conhecimentos em tecnologias de informação e comunicação; boa capacidade de comunicação; facilidade de relacionamento interpessoal; certificado de Competências Pedagógicas (preferencial); estra inscritos no programa de Voluntariado Jovem “Agora Nós” e com participações anteriores no SID e/ou no Naveg@s (preferencial).

