IPDJ procura voluntários/as para o “Grande Prémio Fórmula 1” – Autódromo Internacional, em Portimão

Foi anunciado, no passado dia 24 de julho, a realização do “Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1”, pela primeira vez, no Algarve, no Autódromo Internacional, em Portimão, de 23 a 25 de outubro, organizado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) em parceria com o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) e com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

O Mundial de Fórmula 1 vai regressar a Portugal a 25 de Outubro, 24 anos depois da última vez, mas agora no circuito algarvio, em Portimão, estamos a falar de um dos desportos mais competitivos do mundo, mas cuja prova no Algarve resulta da maior cooperação entre entidades.

O IPDJ irá selecionar voluntários/as para apoio nas seguintes tarefas: Apoio à bilheteira; Informação ao Público; Apoio a zonas de segurança e Encaminhamento do Público, para os dias 22, 23, 24 e 25 de outubro.

Para te inscreveres deverás realizar o teu registo em: https://programas.juventude.gov.pt/, ativar a tua conta, no email que colocaste e aceder a: https://programas.juventude.gov.pt/agora-nos/acoes/detalhe/248.

É atribuído aos/às voluntários/as, certificado de participação, seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil e lanche box.

Para mais informações contacta esta Direção Regional do Algarve do IPDJ, através do telefone 289 891 820 ou do e-mail faro@ipdj.pt.