IPDJ no Algarve promove ações no âmbito da Semana Europeia da Juventude

Publicado em 02 Maio 2017 por RUA FM

No âmbito da Semana Europeia da Juventude, a Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP associa-se à Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação na promoção de um conjunto de eventos em Faro, entre os dias 3 e 5 de maio, em parceria com o Centro Europe Direct do Algarve, com o movimento associativo da região e com os estabelecimentos de ensino da cidade.

A Semana Europeia da Juventude é um evento da Comissão Europeia, que a cada dois anos agrega os 33 países envolvidos na execução do programa Erasmus+ em atividades dirigidas aos jovens, pretende promover os valores europeus. O tema deste ano é ”O teu projeto, a tua Europa: Constrói, Vive, Participa”.

Em Portugal, entre 2 e 7 de maio deste ano, a Semana Europeia da Juventude será celebrada através da realização de inúmeras iniciativas, desde o Norte até ao Sul, incluindo as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da ligação dos jovens portugueses com a Europa vai ficar ainda mais forte.

O programa de atividades a desenvolver, no âmbito da Semana Europeia da Juventude, pela Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP, é o seguinte:

Dia 3 de maio às 15h00 no IPDJ em Faro

Inauguração do “Espaço Ler Europa” na Loja Ponto Já de Faro seguida de ação de informação para jovens sobre programas europeus na área da juventude.

O “Espaço Ler Europa”, localizado na Loja Ponto Já de Faro, onde poderá ser consultada documentação e informação sobre assuntos europeus com interesse para jovens com colaboração do BOOKSHOP da Comissão Europeia.

Dia 4 de maio às 10h00 no IPDJ em Faro

Youth Lab: “O teu projeto, a tua Europa: Constrói, Vive, Participa”

Uma atividade para jovens, baseado no formato dos Idea Labs onde se pretende, através de metodologias de educação não-formal, permitir aos jovens a reflexão sobre problemáticas europeias entre outros os 5 cenários de futuro do Livro Branco.

Dia 4 de maio às 18h00 no IPDJ em Faro

Sessão de informação, reflexão e debate sobre Programas Europeus na Área da Juventude e do Desporto para dirigentes e técnicos associativos.

Mais do que uma sessão de informação para dirigentes e técnicos associativos, esta atividade pretende promover a partilha de boas práticas e promover a reflexão sobre como os programas europeus podem contribuir para o desenvolvimento do movimento associativo da região.

Dia 5 de maio às 10h00 no IPDJ em Faro

Youth Lab: “Ser jovem! Ser VOLUNTÁRIO!”

Uma atividade para jovens, baseado no formato dos Idea Labs onde se pretende, através de metodologias de educação não-formal e com a participação de atuais ou ex-SVE’s, permitir aos jovens a reflexão sobre a temática do voluntariado.

Dia 5 de maio às 18h00 no IPDJ em Faro

Café Europa – Tertúlia sobre voluntariado juvenil europeu

Esta iniciativa pretende reunir atuais e ex-voluntários SVE – Serviço Voluntário Europeu para uma conversa informal sobre esta temática com o objetivo de motivar outros jovens a integrar programas europeus na área do voluntariado como o SVE ou o Corpo Europeu de Solidariedade.

Os interessados em participar, individualmente ou em grupo, nestas iniciativas podem obter mais informações na Direção Regional do Algarve do IPDJ, IP na Rua da PSP, em Faro, através do telefone 289 891 820 ou do email faro@ipdj.pt.