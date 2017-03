IPDJ lança novo Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas

Publicado em 13 Março 2017 por RUA

O Governo, através do (PRID) destinado a Clubes e Associações desportivas de Base Local, com o objetivo de contribuir para a modernização e reabilitação de instalações desportivas ao serviço das populações.

As candidaturas deste novo programa, efetuadas por via eletrónica, decorrem entre 13 de março e 13 de abril de 2017 e vão dar prioridade aos projetos que envolvam a comparticipação financeira das autoridades locais e das próprias entidades candidatas.

As despesas elegíveis abrangem intervenções diversificadas relacionadas com a renovação, reabilitação e conservação de instalações dos clubes, designadamente, pisos desportivos, coberturas e paredes, ampliação e modernização de instalações sanitárias, vestiários-balneários e valências neles existentes, etc..

As melhorias que tenham como fim a eficiência energética das instalações existentes e a redução do consumo energético e melhorias de apoio a pessoas com mobilidade condicionada são igualmente contempladas.

Para mais informações e candidaturas aceda aos documentos em: www.idesporto.pt onde se encontram as normas do programa e o formulário de candidatura que junto se anexam.

Aproveito igualmente para vos informar que estes Serviços Regionais se encontram à vossa inteira disposição para eventuais esclarecimentos e que para o efeito poderão contactar, desde logo, os técnicos João Alcanena e Helena Lourenço através do telefone 289 891 820.

Neste sentido, conto com a vossa dinâmica e empenho habitual de forma a que o movimento associativo algarvio possa apresentar candidaturas de excelência.