IPDJ lança campanha ‘Ser Jovem em Casa’

Publicado em 21 Abril 2020 por RUA

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) lançou a campanha #SERJOVEMEMCASA, com propostas de atividades, oficinas e informações disponíveis para a juventude.

“Num contexto em que milhares de jovens se encontram nas suas casas, o tempo passado em confinamento não tem de ser privado de um conjunto de estímulos, nomeadamente no que se refere à procura ativa de informação, ao pensamento crítico, assim como à aquisição de competências e experiências enriquecedoras para o percurso dos/as jovens enquanto cidadãos participativos no exercício da sua cidadania”, explica o instituto.

A campanha decorre nas várias plataformas do IPDJ, através do seu novo Portal e das suas redes sociais, Instagram e Facebook. Diariamente vai ser divulgado um conjunto alargado de informações dirigidas à população jovem, mas também de iniciativas e atividades que possam enriquecer o seu tempo livre.

Durante a campanha está disponível informação acerca de respostas que o IPDJ já disponibiliza e que o qualificam enquanto entidade pública no sector da juventude, nomeadamente a saúde e bem-estar juvenil, o associativismo e programas cujas candidaturas se encontram a decorrer. Segundo o Instituto, “nesta campanha pretende-se, também, criar um espaço de partilha de informação útil proveniente de fontes fidedignas para a juventude”.

Vai ainda existir um conjunto de atividades, oficinas, webinars e momentos de partilha de informação para os jovens, indo ao encontro dos seus interesses e motivações, como por exemplo oficinas ligadas às artes, à criação de conteúdos ou ainda a um estilo de vida mais ecológico. Vão ter lugar debates sobre questões que têm impacto na juventude, tais como a questão da segurança online, os direitos da juventude, entre muitas outras.

A campanha conta com a participação de todo o tecido associativo jovem. Diversas associações de norte a sul do País aderiram à campanha #serjovememcasa e disponibilizam as suas atividades para a juventude a nível nacional, tratando-se por isso de uma campanha diversificada nos conteúdos que se compromete apresentar.

A primeira semana de campanha conta com workshops e desafios artísticos, oficinas de autoconhecimento ou, ainda, uma aula de italiano lúdica. A campanha conta também com conteúdos destinados a profissionais de juventude, nomeadamente um webinar sobre a prevenção da radicalização violenta na juventude e o IPDJ vai disponibilizar informação útil no que diz respeito aos seus programas e a sua adaptabilidade em tempos de pandemia.