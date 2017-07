IPDJ e Oficina de Dança Estúdio T convidam para noite de dança solidária

Publicado em 20 Julho 2017 por RUA

A Direção Regional do Algarve do IPDJ, numa parceria com a Olga Tumskaya, Diretora da Oficina de Dança “Estúdio T”, e a Associação Vaneus, acolhe um espetáculo de dança solidária que contará com a participação de vários grupos de dança do Algarve.

A noite contará assim com a Escola de Dança Splash de Vila Real de Santo António, Escola de Dança da Rússia, Escola de Dança de São Brás de Alportel, Clube Educativo e Desportivo de Faro e a Escola de Dança Arabesque de Vilamoura. Os convidados subirão ao palco na noite do dia 22 de julho, às 21h30, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, na Rua da PSP, em Faro.

Acerca do Estúdio T

A oficina de Dança “Estúdio T” surgiu em novembro de 2014 num desafio feito pela Prof. Maria José Sequeira da Associação Vaneus para criar uma escola de dança para as crianças e jovens de Olhão. Este trabalho criado em 2014 já é conhecido em todo o Algarve, tendo, no ano passado, vencido um prémio no escalão dos jovens e, este ano, venceram o prémio internacional “vive o teu sonho“ no qual ficaram em primeiro lugar no escalão dos juniores, sendo selecionados para as finais na competição Internacional em Paris.