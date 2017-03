IPDJ Algarve recebe sessão distrital do programa “Parlamento dos Jovens – 2016/2017”

Publicado em 06 Março 2017 por RUA

Realiza-se no próximo dia 21 de março de 2017, com início às 9H30, na Direção Regional do Algarve do IPDJ, I.P., em Faro, a Sessão Distrital de Faro do Programa “Parlamento do Jovens 2016/2017” – Ensino Secundário. Esta é uma iniciativa da Assembleia da República que conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.

O “Parlamento dos Jovens” procura incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política e sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu presente e futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político. Este ano o tema aprovado pela Comissão de Educação da Assembleia da República, para edição do ensino secundário é: “40 anos da Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico”.

Participam nesta Sessão Distrital cerca de 60 jovens “deputados” eleitos, representantes de 12 escolas secundárias, do nosso Distrito: Escola Internacional do Algarve – Lagoa, Escola Secundária João de Deus – Faro, Escola Secundária Padre António Martins de Oliveira – Lagoa, Escola Secundária Pinheiro e Rosa – Faro, Escola Secundária de Vila Real de St. António, Escola Secundária Tomás Cabreira – Faro, Escola Secundária Drª Laura Ayres – Quarteira, Escola Secundária de Loulé, Escola Profissional Cândido Guerreiro CIPRL – Alte, Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, Escola Profissional Agostinho Roseta, Albufeira e Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia – Tavira, que irão defender as “medidas” que cada uma entende por prioritárias.

Este ano, temos como Deputado da Assembleia da República, a acompanhar os trabalhos da Sessão Distrital, o Dr. António Eusébio.

Nesta sessão distrital, será aprovado o projeto de recomendação, do distrito de Faro e eleitos os jovens que representarão o nosso distrito, na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens – 2016/2017, que se realizará na Assembleia da República, nos dias 08 e 09 de maio 2017.