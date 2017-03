IPDJ Algarve Comemora o Dia Mundial do Teatro

Publicado em 23 Março 2017 por RUA

O Dia Mundial do Teatro, 27 de março, vai ser assinalado no IPDJ, IP – Direção Regional do Algarve, com grupos de teatro da região e com algumas escolas que se quiseram associar a esta iniciativa. Assim, este Dia Mundial do Teatro vai ter o contributo da Oficina do Jó, do Te.Atrito, do Teatro Experimental de Lagos, do Agrupamento de Escolas Tomás Cabreira – Faro, do Agrupamento de Escolas da Bemposta – Portimão, do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel e do Agrupamento de Escolas João da Rosa de Olhão.

Durante a manhã os jovens poderão trocar ideias e conhecimentos através da participação em workshops/aulas abertas como: Técnicas de Augusto Boal; Introdução à Arte do Mimo e ao Corpo do Ator; Movimento; O Teatro é uma brincadeira – Oficina de iniciação ao teatro; Voz e Elocução.

A tarde começa com a surpresa d’O Teatro, passa pela apresentação da experiência do VATe, Vamos Apanhar o Teatro, serviço educativo da ACTA, seguindo-se depois a partilha de experiências e conhecimentos entre os grupos participantes que irão apresentar pequenos excertos de peças que têm em cena, como:

“Auto da Barca do Inferno” – Clube de Teatro “Berna5passos”;

“O Cientista, a Criatura e a Assistente” – Clube de Teatro da Escola EB 2/3 João da Rosa;

“Uma Boca Cheia de Pássaros”, de Caryl Churchill, a partir das “Bacantes”, de Eurípides – Teatro Experimental de Lagos;

“Pervertimentos & Sobressaltos”, de Sinisterra & Beckett – Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação do Agrupamento de Escolas da Bemposta.

Dando continuidade ao programa de atividades, pelas 21h30, sobem ao palco Alexandra Bota e Inês Martins, para apresentarem ao público “Nem Sempre o Silêncio é d’Ouro…”, autoria e encenação de António Gambóias, uma produção da Associação Cultura Musica XXI e Teatro Doismaisum.