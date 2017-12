IPDJ acolhe mais uma edição do CRIACT

Publicado em 04 Dezembro 2017 por RUA

Entre 6 e 9 de dezembro a Direção Regional do Algarve do IPDJ, numa parceria com a ADS – Associação de Designers do Sul, vai acolher o “CRIACT”, um festival que celebra a criatividade, um espaço de exposição, de debate e de convívio no qual a comunidade criativa se pode reunir, celebrar e debater assuntos relacionados com temáticas transversais e quotidianas da nossa sociedade.

O tema desta edição é ESPAÇO CRIATIVO, reunindo um conjunto de convidados/as e atividades que permitem refletir sobre as diferentes perspectivas e formas como vemos, ocupamos, dispomos e criamos os espaços que nos rodeiam.

Pretende-se também que este festival possibilite aos diversos participantes uma experiência enriquecedora através da participação nas diversas atividade programadas:

PROGRAMA:

06 DEZ | Qua

ABERTURA DO FESTIVAL

18h30 – Inauguração das exposições

19h00 – Momento de Jazz com Manuela Lopes e alunos

07 DEZ | Qui

09h30 – Oficinas experimentais [Escolas]

15h00 – Palestra “Mercado de Trabalho, e Agora?” [Escolas]

21h30 – Mostra Cinema I “Arquiteturas Film Fest”

08 DEZ | Sex

09h30 – Oficinas experimentais* [Cana; Cerâmica; Origami]

15h00 – Tertúlia “Espaço Criativo”

18h30 – Encontro de Criativos

21h30 – Mostra Cinema II “Arquiteturas Film Fest”

09 DEZ | Sáb

11h00 – Peça infantil “Um conto de pernas p´ro ar”

por Casa da Cultura de Loulé

15h00 – Tertúlia “Ser Espaço”

21h30 – Concerto “Pura Cura”

23h00 – DJ Trinchax

Mais informações em:

http://criact.ads.org.pt

www.facebook.com/criact