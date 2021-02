IPDJ abriu as candidaturas ao Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT 2021)

Publicado em 01 Fevereiro 2021 por RUA FM

Até ao próximo dia 15 de março, estão abertas as candidaturas desta edição em que se pretende continuar a reforçar o apoio à prática desportiva regular que promova a saúde e os estilos de vida saudáveis junto de todos os segmentos da população. Por outro lado, o PNDpT continuará a privilegiar ainda os programas desportivos que promovem a inclusão social (minorias étnicas, população em situação desfavorecida, pessoas privadas de liberdade, crianças e jovens, população sénior, entre outras), a integração da pessoa com deficiência, a promoção da igualdade de género, a sustentabilidade ambiental e a mobilidade ativa, a inovação tecnológica e a proteção dos direitos humanos.

Atendendo à pandemia que o país atravessa, nesta edição, serão também consideradas elegíveis despesas referentes à segurança no quadro da doença COVID-19.

As candidaturas só podem ser apresentadas após efetuar o registo único, do utilizador e da entidade candidata no link https://bdu.ipdj.gov.pt/, o que permitirá ter acesso a vários serviços do IPDJ.

Questões e apoio relativo ao registo das entidades, podem ser endereçadas por email para registounico@ipdj.pt.

Após efetuar o registo, a candidatura deverá ser efetivada em https://siec.ipdj.gov.pt/.

Todas as informações necessárias à candidatura estão disponibilizadas no Portal do Instituto Português do Desporto e Juventude em https://ipdj.gov.pt/programa-nacional-de-desporto-para-todos.

Qualquer questão adicional relativa ao PNDpT poderá ser encaminhada para o email candidatura.desportoparatodos@ipdj.pt.