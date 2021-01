IPDJ abre Candidaturas ao PRID 2021

Publicado em 25 Janeiro 2021 por RUA FM

De 22 de janeiro a 22 de fevereiro estão abertas as candidaturas ao Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas (PRID 2021), uma iniciativa direcionada a clubes e associações desportivas de base local de Portugal Continental, com o objetivo de promover a requalificação das instalações desportivas ao serviço das comunidades, tendo em vista melhorar as condições de prática desportiva.

As despesas elegíveis abrangem intervenções diversificadas relacionadas com a renovação, reabilitação e conservação de instalações dos clubes (normas PRID 2021 aqui).

As candidaturas só podem ser apresentadas após efetuar o registo único, do utilizador e da entidade candidata no link https://bdu.ipdj.gov.pt/​, o que permitirá ter acesso a vários serviços do IPDJ.

Após efetuar o registo, a candidatura deverá ser efetivada em https://siec.ipdj.gov.pt/.

Todas as informações necessárias à candidatura estão disponibilizadas no Portal do Instituto Português do Desporto e Juventude em https://ipdj.gov.pt, https://ipdj.gov.pt/programa-de-reabilitacao-de-instalacoes-desportivas-prid ou https://youtu.be/xJ9M3Go-dN4.

Questões e apoio relativo ao registo das entidades, podem ser endereçadas por escrito para registounico@ipdj.pt.

Questões relativas ao PRID , deverão ser encaminhadas para: prid2021@ipdj.pt.