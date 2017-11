Investigadores da Universidade do Algarve descobrem novo biomarcador para deteção precoce do cancro

Publicado em 20 Novembro 2017 por RUA

Inês Faleiro e um grupo de investigadores do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, liderados por Pedro Castelo-Branco, acabam de publicar na revista Future Oncology um artigo científico que se debruça sobre a descoberta de um novo biomarcador que permite detetar precocemente o cancro do pâncreas.

Os cientistas descobriram que há um gene que que está envolvido no processo de desenvolvimento e progressão da doença e que pode ajudar no diagnóstico e prognóstico do cancro do pâncreas, um dos mais difíceis de detetar.

A investigação, levada a cabo pelo grupo de Epigenética e Doença Humana do CBMR, mostra, assim, que a metilação do THOR, uma região específica do gene da telomerase, que tem a particularidade de estar sempre “ativo” em casos de cancro, permite detetar a doença numa fase em que esta ainda não pode ser detetada a “olho” quando vista ao microscópio.

No entanto, o potencial da descoberta deste novo biomarcador vai ainda além das possibilidades de diagnóstico uma vez que, sendo mensurável em termos de percentagem, a análise dos níveis de metilação do THOR oferece aos investigadores importantes dados de prognóstico para compreender, em cada paciente, qual o estádio de evolução da doença e, inclusivamente, o seu grau de agressividade.

Esta descoberta revela que pacientes com elevados níveis de metilação do THOR apresentam tempos de sobrevivência inferiores e, pelo contrário, pacientes com baixos níveis de metilação do THOR parecem apresentar melhores perspetivas de tratamento.

Note-se, assim, que, sendo o cancro do pâncreas um dos cancros que apresenta maior taxa de mortalidade devido a um diagnóstico tardio, esta descoberta ganha especial importância se pensarmos que pode, a longo prazo e se implementada na área clínica, contribuir para uma deteção mais rápida da doença, possibilitando maior eficácia em termos de tratamento e podendo vir a permitir, no futuro, contrariar as dececionantes taxas de sobrevivência neste tipo de cancro.

