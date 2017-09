Investigadores da UAlg publicam sistema inovador

Publicado em 15 Setembro 2017 por RUA

Uma equipa de investigadores do Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve, liderada pelo arqueólogo João Cascalheira, publicou na conceituada revista americana Advances in Archaeological Practice uma solução inovadora de registo digital de dados arqueológicos, baseada na utilização de ferramentas freeware da empresa multinacional Google.

O sistema permite a utilização de smartphones para a recolha de informação sobre jazidas arqueológicas e análise de materiais durante trabalhos de prospeção arqueológica. É composto por duas Apps totalmente livres de custos e customizáveis, que pretendem facilitar o registo, gestão e partilha dos dados a investigadores de todo o mundo.

O sistema foi desenvolvido para ser utilizado em trabalhos de campo em Moçambique, onde a equipa tem trabalhado desde 2014 em busca de evidência dos primeiros homens anatomicamente modernos.

O artigo está disponível para consulta aqui