Investigadores da UAlg iniciam campanha de campo nas grutas marinhas da costa de Sagres

Uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve vai realizar uma segunda campanha de campo, de 22 a 25 de junho, com a finalidade de identificar e avaliar o potencial arqueológico, hidrodinâmico e geológico de novas grutas marinhas na região de Sagres.

A iniciativa decorre no âmbito do PaleoCoast (Adaptações humanas costeiras durante o Paleolítico no sudoeste Peninsular), um projeto coordenado pelo Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) e pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da UAlg.

Nesta campanha serão realizados levantamentos cartográficos, recolha de amostras e de imagens fotográficas e ideográficas dos trabalhos exploratórios das grutas marinhas ao longo da costa de Sagres.

Recorde-se que na primeira campanha de campo já foram identificadas várias reentrâncias na rocha que serão agora exploradas.

A equipa do ICArEHB é constituída por Nuno Bicho, João Marreiros (coordenador da área da Arqueologia) e Frederico Tatá Regala; Duarte Duarte, coordenador da área da hidrodinâmica, geologia e das operações de mergulho científico, integra a equipa do CIMA, bem como Tiago Dores e João Santos. Aos investigadores da UAlg junta-se ainda Ricardo Soares, arqueólogo da Câmara Municipal da Vila do Bispo.

Este projeto conta com os seguintes consórcios: Associação de Arqueologia do Algarve; Câmara Municipal de Vila do Bispo; Arqueofactory; Cátedra UNESCO UAlg em Ecohidrologia: Água para os ecossistemas e sociedades; Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS); e Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas.