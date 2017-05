Investigadores da UAlg convidam comunidade para discutir os “Novos Desafios das Atividades Costeiras”

Publicado em 16 Maio 2017 por RUA

O Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve iniciou um ciclo de seminários, intitulado «CIMA Desafios – CIMA Challenges», aberto a toda a comunidade académica e ao público em geral. A próxima sessão, sobre o tema “Novos Desafios das Atividades Costeiras” realizar-se-á no dia 19 de maio, das 16h00 às 18h00, na Biblioteca Municipal de Faro.

A sessão contará com as presenças de Telmo Carvalho (adjunto da ministra Mar), Pedro Pimpão (adjunto do secretário de estado das Pescas), Pedro Pousão (IPMA) e Tomasz Boski (CIMA-UAlg).

A iniciativa pretende trazer para discussão vários temas atuais, que contarão com o saber de investigadores deste centro de investigação para a resolução de problemas e para a colaboração com instituições e empresas, fortalecendo assim a economia azul.

Esta série de seminários constitui-se como um think tank para novas ideias, abordagens e oportunidades de colaboração com a sociedade. Todas as sessões contarão com um espaço de debate aberto aos participantes.