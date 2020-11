Investigadora da UAlg vence “Prémio Robalo Cordeiro SPP”

Publicado em 13 Novembro 2020 por RUA FM

Ana Grenha, docente e investigadora da Universidade do Algarve, venceu (ex-aequo) o Prémio Robalo Cordeiro SPP/AstraZeneca/Novartis 2020, atribuído anualmente pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia. A investigadora e a sua equipa apresentaram o projeto “Imunização por via inalatória – Uma estratégia para as doenças respiratórias”.

O projeto premiado propõe uma alternativa à vacinação convencional, direcionada para a proteção contra infeções respiratórias. “Nestas infeções, é afetado essencialmente o pulmão, pelo que faz sentido que se tente desencadear uma resposta imune forte a nível local, no órgão afetado, em vez de fazer uma vacinação através de um injetável, que o alcançará com menor intensidade”, refere a investigadora. “A ideia é fazer com que a proteção do pulmão prevaleça.”

Em relação à metodologia usada, Ana Grenha explica: “propomos que a vacina seja administrada por via de uma inalação, tal como se faz, por exemplo, com a administração de medicamentos antiasmáticos, utilizando um dispositivo inalador”. A investigadora acrescenta ainda que “a vacina estará sob a forma de micropartículas, que são pós secos, os quais serão inalados pelos indivíduos”.

O projeto proposto e os produtos que na sua sequência venham a ser desenvolvidos têm a capacidade de causar impacto na qualidade de vida da população, porque melhorarão potencialmente a capacidade de resposta a uma infeção respiratória, ou seja, proporcionarão maior proteção do indivíduo. Os resultados a obter são altamente translacionais (aplicação dos resultados da investigação básica à investigação clínica). Ana Grenha e a sua equipa acreditam que estes aspetos foram decisivos na seleção deste projeto para a atribuição do prémio.

O Prémio Robalo Cordeiro é atribuído anualmente e tem o valor pecuniário de 10 mil euros. Constitui uma parceria entre a Novartis, que o suporta, e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), que lhe dá o seu aval científico, contribuindo para galardoar uma nova geração de cientistas que se dedicam à investigação na área respiratória.