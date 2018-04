Investigadora da UAlg será a próxima convidada do TEDx TALKS

Publicado em 11 Abril 2018 por RUA

Ana Teresa Maia, investigadora do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, será a próxima convidada do ciclo de conferências TEDx TALKS, que decorrerá no dia 14 de abril, na Casa da Música, no Porto. O evento, de cariz internacional, e reconhecido um pouco por todo o mundo, debruçar-se-á, nesta edição, sobre a pergunta: “É natural?”.

Com esta questão desafiadora, pretende gerar-se uma reflexão sobre o mundo atual. Focando-se num espaço cada vez mais complexo e artificial – criado pelos seres humanos – a conferência deixa em aberto alguns questionamentos: “será o natural melhor que o artificial? Em todas as condições e situações? O artificial é necessariamente mau?”

Ana Teresa Maia dar-nos-á a resposta a estas e outras perguntas, explicando por que motivo “Errar é natural”. Saiba mais sobre o evento aqui.