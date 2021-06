Investigadora da UAlg recebe prémio Ocean Award da Fundação Mirpuri

Publicado em 09 Junho 2021 por RUA FM

Joanna Melissa Gonçalves, doutoranda do curso de Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente e investigadora do Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA) da Universidade do Algarve (UAlg), foi a grande vencedora do prémio Ocean Award da Fundação Mirpuri.

Trata-se de um prémio internacional de sustentabilidade, que tem como objetivo reconhecer e valorizar a excelência na comunidade científica e premiar os projetos mais inovadores com impacto positivo na saúde dos oceanos.

A vencedora foi anunciada no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, durante a cerimónia de encerramento do Troféu Anual de Vela da Fundação Mirpuri, que teve lugar no Clube Naval de Cascais, uma das regatas mais importantes do calendário internacional de vela, que visa sensibilizar e angariar fundos para projetos de conservação marinha em todo o mundo.

Joanna Gonçalves, que concorreu com o projeto de doutoramento “EMERGING: Environmental Mixtures of Emerging contaminants Repercussions on Gonads and Impact on Next Generations”, recebeu o título “The Mirpuri Foundation Ocean Award of the Year 2021”, e um prémio no valor de 5 mil euros, bem como o reconhecimento internacional da sua contribuição para um mundo melhor.

A frequentar o primeiro ano do doutoramento, para a investigadora o prémio reveste-se de particular importância. “Este reconhecimento global não só me ajudará a ganhar mais visibilidade como bióloga marinha, mas também a abrir novos caminhos e possíveis contactos com outros cientistas conhecidos mundialmente.” O seu projeto de doutoramento resulta de uma paixão que nasceu no mestrado, tendo a reprodução como temática central. Na sua opinião, “deveríamos estudar a reprodução mais profundamente, pois sem esta função não há gerações futuras, pondo em risco a saúde do nosso oceano”. Com os resultados que pretende obter, Joanna Gonçalves espera poder, “dar o seu contributo para projetos internacionais em prol de melhores soluções que contribuam para a saúde do Oceano”.