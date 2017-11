Investigadora da UAlg ganha Prémio Astrazeneca Innovate Competition

Publicado em 14 Novembro 2017 por RUA

Ana Fernandes, investigadora do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, acaba de ganhar o Prémio Astrazeneca Innovate Competition concebido pela Fundação AstraZeneca. Destinado a apoiar alunos de licenciatura e mestrado, com resultados mais inovadores em termos de investigação, o prémio tem o valor pecuniário de 3.000 euros.

Atribuído durante o Congresso iMed 9.0, que decorreu de 25 a 29 de outubro, em Lisboa, o prémio reconheceu, assim, o trabalho da investigadora, na área do cancro da mama e, nomeadamente, a sua apresentação oral “miRNA-mediated cis-regulation in breast cancer susceptibility”. Nesta comunicação, Ana Fernandes apresentou os resultados da sua dissertação de mestrado, desenvolvida sob a orientação de Ana Teresa Maia e Joana Xavier, ambas investigadoras no Grupo de Genómica Funcional do Cancro do CBMR.

