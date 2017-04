Investigadora da UAlg distinguida com bolsa Terry Fox para investigação na área do cancro

Publicado em 06 Abril 2017 por RUA

Bibiana Ferreira, investigadora do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), acaba de receber uma bolsa Terry Fox com o projecto “Characterizing the clinical relevance and the mechanism underlying TRIB2-mediated drug resistance to MEK inhibitiors in the context of melanoma”, um projeto que visa estudar o papel da proteína TRIB2 no contexto do melanoma, um dos mais agressivos cancros de pele.

O projeto, selecionado para financiamento pela Liga Portuguesa contra o Cancro, pretende explorar, entre outros aspetos, a questão da resistência aos tratamentos, um dos principais motivos de insucesso no tratamento de doentes que padecem desta doença.

Recorde-se que através do programa Terry Fox a Liga Portuguesa contra o Cancro visa oferecer apoio à investigação de ponta na área do cancro, estimulando, assim, uma mais rápida e eficiente apresentação de resultados que possam contribuir para importantes descobertas no âmbito do estudo da doença.

Reafirmando a importância e a qualidade da sua investigação na linha do cancro, o Centro de Investigação em Biomedicina, continua a apostar nesta área onde, só nos últimos quatros anos, já foram distinguidos seis dos seus investigadores, entre os quais: Wolfgang Link, Ana Teresa Maia, Nuno Rodrigues dos Santos, Ana Luísa Martins Ferreira, Pedro Castelo-Branco e, mais recentemente, Bibiana Ferreira.