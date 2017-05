Investigador do CBMR recebe bolsa Fullbright para estudar desenvolvimento embrionário

Publicado em 10 Maio 2017 por RUA

Gil Carraco, investigador do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, acaba de ganhar uma bolsa Fullbright para investigação com o projeto de doutoramento “Regulating the pace of the Embryo Clock: RNA molecules in temporal control of vertebrate development”.

Tendo como principal objetivo realizar experiências de mutagénese direta através do uso da tecnologia CRISP-Cas em peixes-zebra, Gil Carraco procurará, ao longo dos nove meses de estadia investigacional na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, compreender e aperfeiçoar o modelo de relógio embrionário intra e inter-espécies.

O investigador português trabalhará no Departamento de Biologia Molecular e Celular da Universidade de Harvard, diretamente com o Professor Alexander Schier, investigador responsável pela descoberta do sinal embrionário que inicia a mobilidade e reorganização das células.

Para mais informações aqui