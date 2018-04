Investigador da Universidade do Algarve convidado para falar sobre cancro na China

Publicado em 30 Abril 2018 por RUA

Wolfgang Link, investigador do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, será o orador principal do “2nd International Symposium on Tribbles and Diseases”, a decorrer de 7 a 9 de maio, em Pequim, na China.

O evento reúne os principais especialistas mundiais a trabalhar no controlo da homeostase energética, do metabolismo e da imunidade inata para caracterizar de que modo a interação entre esses sistemas fisiológicos influencia o desenvolvimento do cancro da próstata.

O evento, coordenado pela Tribbles Research and Innovation Network (TRAIN), envolverá mais de dez parceiros da academia e da indústria, provenientes de países como Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Holanda, Hungria e Portugal.