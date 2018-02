Investigador da UAlg testa terapia inovadora para empresa de biotecnologia em França

Publicado em 20 Fevereiro 2018 por RUA

Clévio Nóbrega, investigador do Centro de Investigação em Biomedicina, da Universidade do Algarve, acaba de estabelecer com a BrainVectis, uma empresa de biotecnologia sediada em Paris, uma parceria para testar uma terapia de base genética para doenças neurodegenerativas, que deverá entrar brevemente em ensaios clínicos.

O laboratório de Neurociência Molecular e Terapia Genética vai, assim, ao longo dos próximos seis meses, efetuar, em modelos celulares, testes adicionais, acerca do mecanismo de ação da terapia.

Se os testes forem bem-sucedidos, a empresa, que tem como principal objetivo impedir a progressão de doenças que afetam o sistema nervoso, continuará a apostar na investigação de Clévio Nóbrega (que, em 2017, se destacou pelo Prémio de Jovem Cientista do Ano), avançando para experiências em modelos animais.

