Investigador da UAlg recebe bolsa da Federação Europeia de Bioquímica

13 Março 2018

Om Rathore, investigador do Centro de Investigação em Biomedicina da UAlg, acaba de receber uma bolsa da Federação Europeia de Bioquímica, com o projeto Use of iCLIP to define the in vivo RNA binding sites of Salsa. O projeto envolve uma estadia no Laboratório de Biologia Molecular, em Mainz, na Alemanha, e tem como objetivo compreender o processo de divisão celular na Drosophila, a mosca da fruta.

Tratando-se de um organismo muito semelhante ao dos seres humanos, em termos genéticos, e constatando-se que muitos dos genes da mosca têm os seus homólogos nos genes humanos, o investigador debruçar-se-á sobre o estudo deste processo por forma a compreender qual a função da divisão celular no desenvolvimento de determinadas doenças.

Tendo em conta que 50% das doenças genéticas são causadas por “erros” no processo de divisão celular, o investigador tenta compreender de que modo se desenvolvem estas doenças, para que, com base neste conhecimento, se possa, no futuro, pensar o desenvolvimento de novos biomarcadores, de novas abordagens e de novas terapias.

Recorde-se que as bolsas de investigação atribuídas pela Federação de Bioquímica são das mais conceituadas na área, a nível europeu.

Mais informações: rgmartinho@ualg.pt ou cbmrcommunication@ualg.pt