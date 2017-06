Investigador da UAlg ganha novo projeto National Geographic para trabalhos arqueológicos em Moçambique

Publicado em 26 Junho 2017 por RUA

O investigador Nuno Bicho, coordenador do Centro de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da UAlg, ganhou um novo financiamento de 20 mil dólares da National Geographic Society para estudar a evolução dos primeiros humanos modernos no Sudoeste de Moçambique.

Refira-se que este é o quarto financiamento (o segundo para Moçambique) que o arqueólogo recebe da National Geographic Society. Esta nova tranche vai permitir que se dê continuidade aos trabalhos de escavação e prospeção arqueológica ao longo do vale do rio Machampane, localizado no distrito de Massingir, província de Gaza.

Os trabalhos serão realizados em colaboração com uma equipa alargada de especialistas da UAlg, várias universidades dos Estados Unidos da América e a Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique.

Esta aposta da National Geographic Society, pela segunda vez, num projeto para Moçambique reforça a importância que a região tem no âmbito da arqueologia da Idade da Pedra e a evolução do Homo sapiens sapiens na África Austral.