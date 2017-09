Investigador da UAlg ganha financiamento de 22 mil euros para estudar doença neurológica

Publicado em 29 Setembro 2017 por RUA

Clévio Nóbrega, docente do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve, acaba de conseguir uma bolsa de 22 mil euros para estudar, durante os próximos dois anos, a Ataxia Cerebelosa do tipo 2, uma

doença rara, do foro neurológico, ainda sem cura, que afeta o equilíbrio, a coordenação e a fala.

O projeto, intitulado “Neuroprotective therapeutic approach of Spinocerebellar ataxia type 2: pharmacological targeting of AMPK”, é financiado pela ATAXIA UK, uma instituição privada, sem fins lucrativos, que procura ajudar pacientes e famílias afetados pela doença.

O objetivo da investigação, que irá ser desenvolvida no Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR), no Laboratório de Neurociência Molecular, em colaboração com o Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC), é ambicioso: testar um fármaco já existente e autorizado para uso humano, para tentar atrasar a progressão desta doença.

Recorde-se que até ao momento não existe qualquer tratamento para esta e outras doenças semelhantes, sendo aplicados apenas tratamentos sintomáticos incapazes de atrasar ou impedir a sua progressão.

A confirmar-se a hipótese, a equipa de Clévio Nóbrega pode mesmo dar um importante passo no tratamento da doença uma vez que a aplicabilidade do fármaco poderá ser acelerada por não se tratar de um medicamento experimental.

O projeto de Clévio Nóbrega, a iniciar-se já em outubro de 2017, inscreve-se, assim, num conjunto de projetos inovadores em todo o mundo que procuram, através do financiamento das suas investigações, desenvolver tratamentos e alternativas no âmbito dos diversos tipos de Ataxias.