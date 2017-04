Investigador da UAlg é o mais jovem e promissor cientista europeu

Publicado em 19 Abril 2017 por RUA

Clévio Nóbrega, investigador do Centro de Investigação em Biomedicina (CBMR) da Universidade do Algarve, acaba de ser distinguido pela Sociedade Europeia de Neuroquímica com o prémio “Jovem Cientista 2017”.

A distinção, atribuída ao mais jovem e promissor cientista europeu, visa reconhecer a excelência da investigação desenvolvida na área da neuroquímica. Este ano o galardão voou para o Algarve, reconhecendo o mérito e a inovação dos projetos deste investigador, responsável pelo laboratório de Neurociência Molecular e Terapia Genética no CBMR.

O prémio, que garante ao investigador entrada direta como conferencista convidado no Congresso da Sociedade Internacional de Neuroquímica, será entregue no dia 22 de agosto, em Paris, sob o olhar atento da comunidade científica europeia.

Além de investigador, Clévio Nóbrega leciona ainda no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da UAlg.