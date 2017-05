Investigador da UAlg é convidado do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro

Publicado em 22 Maio 2017 por RUA

Bruno Mendes da Silva, investigador do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) e docente da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da UAlg, vai ser um dos oradores convidados das celebrações do segundo aniversário do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro.

No dia 26 de maio, pelas 14h00, o investigador, que viveu e trabalhou em Macau, onde foi realizador e produtor da Teledifusão de Macau (TDM), participará numa mesa-redonda subordinada ao tema “Entre Portugal e China, filmar em Macau”, juntamente com os realizadores Rui Nunes e Rui Filipe Torres.

Também no âmbito destas celebrações, foi apresentado, no dia 4 de maio, o documentário macaense “História que eu ta vai contar: Almeida Ribeiro”, com produção e realização de Bruno Mendes da Silva.

