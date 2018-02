Investigador da UAlg desenvolve sistema AVAC localizado para secretárias com múltipla ocupação

Publicado em 07 Fevereiro 2018 por RUA FM

Eusébio Conceição, professor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, está a desenvolver um sistema AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) localizado, instalado em secretárias com múltipla ocupação. Este sistema híbrido, constituído através da combinação de sistemas de ventilação personalizada e de sistemas radiantes localizados, conta com a parceria de empresas e universidades nacionais e estrangeiras e já deu origem a uma nova startup.

O sistema de ventilação personalizado é constituído através de vários jatos de ar colocados em cima e em baixo do tampo da secretária, enquanto o sistema radiante é incorporado na cadeira dos ocupantes. A combinação destes dois sistemas mais ecológicos cria um microclima em redor dos ocupantes, que remove o calor em torno do corpo e os contaminantes na zona de respiração. O protótipo, que está a ser desenvolvido na UAlg, no interior de uma câmara experimental, será instalado no centro da secretária e das cadeiras de quatro ocupantes.

Eusébio Conceição explica como funciona este sistema híbrido: “o sistema de ventilação personalizado, desenvolvido neste projeto, é equipado com um sistema de controlo inteligente, baseado na termofisiologia humana, e comandado à distância. Proporciona aos ocupantes bons níveis de conforto térmico e qualidade do ar, para baixos níveis de risco de resfriamento e consumo de energia.” O coordenador do projeto realça ainda que “o baixo nível do risco de referimento é garantido através de um sistema aerodinâmico, que reduz a turbulência do ar na saída dos ventiladores e no interior das condutas”. Mas, como é que a produção de energia térmica é garantida? “É produzida no exterior do edifício, através de sistemas de aquecimento e arrefecimento solar”, esclarece Eusébio Conceição.

Todas as suas investigações com caráter inovador têm sido sujeitas a processo de patenteamento. Eusébio Conceição já patenteou 15, mas a originalidade deste projeto e dos métodos aplicados na construção do equipamento serão alvo de mais patentes nesta área.

O desenvolvimento de todo o sistema está a ser efetuado através da técnica de prototipagem rápida, utilizando impressoras 3D.

Este projeto é financiado pela associação norte-americana “American Society of Heating, Refrigerating and Airconditioning Engineering (ASHRAE)”, sedeada nos Estados Unidos da América, e com delegações em várias partes do mundo.

O financiamento, atribuído à Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg e à Delegação Regional da ASHRAE Students em Faro (instalada na mesma Faculdade), com o apoio da ASHRAE Portugal Chapter, permite não só melhorar as condições de investigação numa perspetiva de climatização ambiental mais ecológica, mas também as condições de ensino nestas áreas, nomeadamente através da criação de um novo curso de pós-graduação, intitulado “Design e Prototipagem Rápida”, que começará a ser ministrado no próximo ano letivo.