Investigação da UAlg é capa do International Journal of Cancer

Publicado em 22 Dezembro 2017 por RUA

A revista científica International Journal of Cancer selecionou, como imagem de capa, o artigo “FOXO transcription factors at the interface of metabolism and cancer”, da autoria dos investigadores Wolfgang Link (Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve) e Pablo J. Fernandez-Marcos (IMDEA Food, Spain).

A imagem, recolhida pelos investigadores, merece agora o destaque da comunidade académica internacional, figurando na edição de dezembro da renomeada revista científica.

O artigo científico em questão relaciona a diabetes com o desenvolvimento de determinados tipos de cancro e procura compreender, a partir de mecanismos moleculares, o papel do fator de transcrição FOXO enquanto supressor de tumor e elemento regulador da homeostase metabólica. Prova-se, assim, através deste artigo, que a desregulação do FOXO pode estar relacionada com certos distúrbios metabólicos, com a resistência à insulina e, inclusive, com o desenvolvimento do cancro.

Vê a edição completa aqui