Intervenção da Fagar obriga a corte de água em Faro entre as 22h de dia 28 de maio e as 8h de dia 29

Publicado em 28 Abril 2021 por RUA FM

O abastecimento de água à cidade de Faro será interrompido na próxima quarta-feira, dia 28 de abril, entre as 22h00 e as 8h00 da manhã seguinte, quinta-feira, dia 29.

Trata-se de mais uma intervenção com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço, reduzir o número de roturas e consequentemente as perdas, prosseguindo a FAGAR em 2021 com o seu planeamento ao nível da requalificação da rede, com um conjunto de intervenções programadas em pontos essenciais das suas infraestruturas.

A intervenção enquadra-se no investimento que tem vindo a ser efetuado continuamente desde 2015 na rede de abastecimento de água do concelho, no total aproximado de 1,5 milhões de euros.

A FAGAR lamenta o transtorno que possa vir a causar e agradece desde já a melhor compreensão de todos.