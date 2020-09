Instruções para abolir o Natal de 18 Setembro a 3 de Outubro em cena no Teatro Lethes

Publicado em 16 Setembro 2020 por RUA FM

De 18 de Setembro a 3 de Outubro ACTA – A Companhia de Teatro Do Algarve regressa ao palco do Teatro Lethes com a 78ª produção, “Instruções para abolir o Natal”.

Após a antestreia no Teatro Lethes em Faro, com lotação esgotada nos dias 11 e 12 de Julho, “Instruções para Abolir o Natal” subiu ao palco do Teatro Joaquim Benite em Almada, Festival Altitudes em Montemuro e Festival de Teatro de Setúbal, a sua digressão vai continuar ao longo do ano 2020 e 2021.

“Pano de fundo: a crise financeira de 2008, o Brexit… E se nos fosse dada a oportunidade de saber o que acontece por de trás das portas fechadas dos gabinetes dos arranha-céus espelhados? Michael Mackenzie abre as portas de um desses gabinetes, que pode estar em qualquer lugar do mundo, e apresenta-nos a reunião do ajuste de contas. Duas personagens em crise. Crise financeira, emocional e psicológica que os leva a descrever o antes e o depois. Pode alguém viver uma vida inteira sem ser confrontado com as consequências dos seus actos?”

Texto: Michael Mackenzie // Encenação: Isabel dos Santos // Cenografia: Jean-Guy Lecat // Intérpretes: Luís Vicente, Sara Mendes Vicente

Informações:

18 SET a 3 OUT

QUI. 15H00 (1 OUT)

SEX. e SÁB. 21H30

DOM. 16H00

BILHETES: 10€

Descontos: menores de 30 e maiores de 65 7,50€ / escolas/5,00€

DURAÇÃO: 80’

M/14