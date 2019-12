INHALER é a mais recente confirmação do NOS Alive’20

Publicado em 17 Dezembro 2019 por RUA FM

A banda irlandesa INHALER é a mais recente confirmação a juntar-se ao cartaz do NOS Alive’20. Robert Keating, Ryan McMahon, Josh Jenkinson e Elijah Hewson sobem ao Palco Sagres, a 09 de julho no mesmo dia dos já anunciados Parov Stelar e Seasick Steve.

Directamente de Dublin, o grupo que é considerado como uma das mais emocionantes bandas do ano apresenta o álbum de estreia no NOS Alive’20.

Após o lançamento dos singles que ganharam destaque, “My Honest Face” e “It Always Always Be Like”, este quarteto continua a ganhar fãs. Incluindo o apoio notável da Radio 1 com Jack Saunders Track of Week, Radio X Record of the Week, Virgin Radio Record e da da BBC Radio 6 Music e da BBC Radio 2, além de ganhar cobiçadas posições nas notáveis ​​listas do Spotify e da Apple em todo o mundo.​

Artistas confirmados: Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Inhaler, Kendrick Lamar, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Seasick Steve, Two Door Cinema Club, Wolf Parade