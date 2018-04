Infraestruturas de Portugal apresenta Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve na CCDR Algarve

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

Sexta-feira, 6 de abril , o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, apresenta na sede da CCDR Algarve em Faro, o Projeto de Eletrificação da Linha do Algarve integrado no âmbito no Programa Ferrovia 2020.

Este projeto, é parte integrante do Corredor do Algarve, um dos seis eixos de desenvolvimento prioritário, nos quais se integram os projetos de investimento a concretizar para o horizonte 2014-2020.

Será uma intervenção ao longo de 40 quilómetros deste eixo estruturante para a mobilidade da principal região turística de Portugal e desta com o restante território nacional e europeu, pelo que a sua modernização irá dinamizar a economia regional e nacional.

Este investimento permitirá a exploração comercial exclusivamente com material elétrico e outras melhorias, que contribuirão para a eficiência do sistema, nomeadamente, a redução no tempo de percurso e menores custos ambientais.

No mesmo dia é inaugurada a Exposição “160 Anos do Caminho de Ferro em Portugal”, uma iniciativa conjunta da CP – Comboios de Portugal e da IP – Infraestruturas de Portugal que fica patente até 30 de Maio de 2018, na Sala de Exposições da CCDR Algarve, em Faro. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00 e é de entrada é livre.

Por ocasião da inauguração da Exposição será realçada a centenária Estação de São Bento e a importância do modo ferroviário para o desenvolvimento e coesão territorial, social e económica do país.

Durante a permanência da exposição realizam-se em paralelo atividades de carater recreativo e educativo e serão exibidos filmes do Cinerail – Festival Internacional de Cinema Ferroviário Internacional Railway Corporate Films Competition sobre a temática.