Inaugurado Parque Canino em Olhão a pensar nos amigos de quatro patas

Publicado em 05 Julho 2017 por RUA

O Parque Canino (Dog Park) de Olhão foi inaugurado no último fim de semana. Situado no Parque Desportivo e de Lazer dos Pinheiros de Marim, os frequentadores deste espaço com mais de 4000 metros quadrados agora proporcionado pelo Município, já podem levar os seus amigos de quatro patas a passear e brincar em segurança. Nesse dia dedicado especialmente aos animais, o presidente da Câmara de Olhão, António Miguel Pina, aproveitou para anunciar a apresentação para breve do novo canil municipal.

“Este é um espaço dedicado aos amigos de quatro patas, com oferta de muitas atividades, situado numa zona privilegiada de lazer e recreio”, assim definiu o autarca olhanense o novo Parque Canino de Olhão. Com um investimento de 69 mil euros, o primeiro parque público canino com estas características na região do Algarve, permite que os canídeos, possam andar sem trela e brincar nos vários equipamentos existentes, como por exemplo um túnel, aro de salto, pontes, barras de salto ou sobe e desce canino.

Para além do espaço destinado a estes equipamentos específicos, que ocupam 800 metros quadrados, existem, entre outros apetrechos, um bebedouro, um dispensador de sacos e boxes de acolhimento, que no futuro poderão ser utilizadas para campanhas de adoção.

Algumas das regras deste parque de entrada livre, que devem ser cumpridas por todos os frequentadores, incluem o acompanhamento do animal por indivíduo com idade mínima de 16 anos; só é permitida a entrada a canídeos com mais de quatro meses, com plano de vacinação atualizado, registo e licença válida; cães de raça potencialmente perigosa ou com comportamentos agressivos não poderão frequentar o local, assim como os que estejam doentes ou em tratamento e, claro, é obrigatória a recolha dos dejetos dos animais e a sua deposição nos recipientes existentes para o efeito.

Neste dia de festa para todos os amigos dos animais, que agradeceram a obra ao edil, António Miguel Pina, orgulhoso do equipamento recém-inaugurado, deixou ainda a notícia de que em breve será apresentado o novo canil municipal do concelho, que terá todas as condições para cães e gatos.